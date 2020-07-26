В Сибири участники автогонок застряли в снегах

"Большие гонки Нью-Йорк - Париж" стартовали на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: Библиотека Конгресс США.

В Париже 26 июля 1908-го завершились первые кругосветные автогонки "Большие гонки Нью-Йорк - Париж". Стартовали на Таймс-сквер в Нью-Йорке еще в феврале.

Участвовали шесть экипажей. Франция выставила три, по одному немцы - на Protos, также итальянцы и американцы. Водители из Нью-Йорка достались тихоокеанского побережья США. На пароходе доплыли на Аляску. Далее Беринговым проливом попали в Азию, пересекли Сибирь и через всю Европу доехали до Парижа. Поездка заняла 6 месяцев. В китайской Маньчжурии и в российской Сибири автомобили столкнулись с весенней оттепелью и бесконечными трясиной. На некоторых участках скорость движения измерялась в нескольких километрах в час.

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Немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже финишировали американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров на 2 месяца. Но при подведении итогов немецкая команда была оштрафована на 30 дней за использование поезда для транспортировки машины. Победа досталась американцам - водителю Джорджу Шустеру. Водитель стал звездой, но продолжал работать в механиком на автомобильном заводе. Ему дали приз - $1 тыс.

Американские авиаконструкторы братья Райт - Уилбуром и Орвилл 22 мая 1906-го получили патент на изобретенный ими самолет. Испытали они свой аппарат за три года до получения патента.