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четверг, 29 апреля 2021 11:11

В Севастополе подняли украинские флаги

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В Севастополе подняли украинские флаги
29 апреля 1918 года Черноморский флот перешел к УНР. Картина Леонида Перфецкого

29 апреля 1918 года в Севастополе на линкорах, крейсерах некоторых эсминцах спустили красные флаги и подняли украинские.

Черноморский флот ранее объявили флотом УНР. Но на тот момент Крым захватили большевики.

После подписания Брестского договора между УНР и Центральными государствами в начале 1918 года войска УНР начали наступать на Крым. Поражение красных войск в Украине в марте-апреле ослабило большевистскую власть на полуострове. 22 апреля в Крым с боями прорвалась группа полковника Армии УНР Петра Болбочана.

Украинцы в Крыму начали действовать смелее. В Севастополе появилась украинская агитация, на кораблях подняли украинские флаги.

Генерал Александр Удовиченко указывал, что несмотря на препятствия и протесты россиян, на всех кораблях начались митинги украинцев. Выносили постановления о том, что Черноморский флот является флотом Украины.

Еще в середине апреля 1918 года в Севастополь прибыла делегация УНР. После долгих переговоров контр-адмирал Михаил Саблин официально объявил Черноморский флот флотом УНР и приказал торжественно поднять украинские флаги. Он занял командование флотом.

После этого в Киев и в немецкий штаб прислали телеграммы.

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"Этого числа Севастопольская крепость и флот, находящихся в Севастополе, подняли украинские флаги. Командование занял контр-адмирал Саблин", - говорилось в сообщении в Киев.

Войска Крымской группы Отдельного Запорожской дивизии Армии УНР Петра Болбочана 25 апреля 1918-го освободили от красных Бахчисарай в Крыму. Весной украинская армия при поддержке немцев продолжала наступление. В авангарде армии УНР находился Запорожский корпус полковника Петра Болбочана. 10 апреля штаб запорожцев получил тайный приказ правительства УНР: опережая немецкие войска, захватить Крым.

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Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

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