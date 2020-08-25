В Севастополе моряки объявили о поддержке украинской власти

Моряки Черноморского флота на демонстрации по случаю свержения самодержавия. Севастополь, Март 1917 года. Фото: memory.gov.ua

Собрание воинов-украинцев Черноморского флота и городского населения, поддержавшее борьбу Центральной Рады за автономию всех украинских земель Российской империи, состоялось 25 августа 1917-го в Севастополе.

Украинизация Черноморского флота началась в марте, после отречения императора Николая II. Тогда вышел из подполья кружок "Кобзарь", образованный еще в 1905 году. Его членами были офицеры.

На собрании украинских моряков сформировали Украинскую черноморскую общину. К тому времени в составе Черноморского флота было 65% украинцев.

На конец апреля большинство кораблей Черноморского флота имели украинские советы. Самые влиятельные - на линкорах "Иван Златоустый", "Св. Евстафий", "Ростислав", крейсерах "Кагул", "Прут", минной бригаде, миноносце "Завидный".

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Именно делегаты Черноморского флота выдвинули на киевском Всеукраинском военном съезде требование, чтобы их флот стал составной частью будущих вооруженных сил Украины.

Первой украинизированной частью стал Севастопольский флотский полуэкипаж - подразделение имело украинское знамя - флаг с портретом Тараса Шевченко. Его оркестр первым на Черноморском флоте начал исполнять "Ще не вмерла Украина".

Первая группа украинских казаков прибыла на Кубань по морю 25 августа 1792 года. Высадились на побережье недалеко от современного города Темрюк Краснодарского края. Приказ отправить флотилию Черноморского казацкого войска на Таманский полуостров издала 2 июля 1792 года императрица Екатерина II. Она же дала черноморскому казачеству грамоту о пожаловании Кубанской земли. Командующим казацкой флотилии был назначен капитан-бригадир Павел Пустошкин. Для плавания подготовили 26 старых, 24 новых чаек и одну яхту. На них 16 августа из Очаковского лимана отправились 3,2 тыс. казаков. С собой имели мореходные компасы, сигнальные фонари, подзорные трубы.