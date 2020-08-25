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вторник, 25 августа 2020 12:32

Казаков переселили на Кубань

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Казаков переселили на Кубань
Казаков начали переселять на Кубань по указу Екатерины II Иллюстрация: pinterest.com

Первая группа украинских казаков прибыла на Кубань морем 25 августа 1792 года. Высадились на побережье недалеко от современного города Темрюк Краснодарского края.

Приказ отправить флотирию Черноморского казацкого войска на Таманский полуостров издала 2 июля 1792 года императрица Екатерина II. Она же дала черноморскому казачеству грамоту о пожалования Кубанской земли.

Командующим казацкой флотилии был назначен капитан-бригадир Павел Пустошкин. Для плавания подготовили 26 старых, 24 новых чаек и одну яхту. На них 16 августа с Очаковского лимана отправились 3,2 тыс. казаков. С собой имели мореходные компасы, сигнальные фонари, подзорные трубы.

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Флотилия прибыла на Тамань через 9 суток. Тогда же казаки освоили земли у современного Темрюка, называемые Темрюкским урочищем. Разместили вдоль Черноморской кордонной линии, которую должны были охранять. Также должны были участвовать в военных походах.

Вскоре прибыло еще несколько тысяч казаков. Всего на Кубань морем и сушей переселили почти 25 тыс. украинцев с семьями. В 1793 казаки заложили здесь Кош и назвали его Екатеринодаром. Переселение украинцев продолжались и в последующие годы. В устье Кизилташского лимана казаки построили для флотилии небольшую гавань, оборудовали пороховой погреб, кузницу и хозяйственные помещения.

В 1860 году Черноморское казачье войско было переименовано на Кубанское.

Первые поселения украинцев на Кубани имели место бывшего Ейского уезда Кубанской области. Это место было выбрано не случайно, ведь еще до официального расселения 1792-1794 гг. запорожские казаки стихийно осваивали эти земли. В течение XVII-XVIII вв. они отдельными отрядами переправлялись через Азовское море к Ейскому лиману, где выбрав себе полковника и атаманов, строили шалаши, занимались рыболовством и охотой.

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Дата
25
августа

Казаков переселили на Кубань

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