В сельском дворе выкопали скелет, которому 700 лет

Захоронение времен Киевской Руси нашли в селе Онишковцы Тернопольской области. Семья Порицких раскопала его непосредственно у себя во дворе.

Представители Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия выехали в село, сообщает Місто Тернопілля.

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"С удовольствием провели один солнечный день в Онишковцах Шумского района. Выехали по просьбе семьи Порицких исследовать захоронения, которое нашлось у них во дворе. Оказалось, что оно датируется XII-XIII веками и принадлежит комплексу летописного города Шумск. Спасибо главе города Шумск Владимиру Плетюку за оказанную помощь в исследованиях", - отметила директор центра Марина Ягодинская.

Рядом со скелетом обнаружили остатки древней керамики.

Автор: facebook.com/marynaarh Во дворе сельского дома раскопали захоронения русича и бытовые предметы XII - XIII в.

В Тернопольском областном краеведческом музее открылась выставка древних артефактов, обнаруженных на территории области во время археологических экспедиций в прошлом году.