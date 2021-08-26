В селе объявили о создании республики

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 423
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1053
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1251
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13086
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1341
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 14877
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1791
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 747
Фото
Все фото
17
5
4
12
7
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Интервью
1/5
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Просмотров: 594
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 738
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1449
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1296
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 936
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 11:44

В селе объявили о создании республики

  Комментировать
В селе объявили о создании республики
Руководители Медвинского восстания. Слева направо сидят и стоят Иван Плаксун, Тимофей Хижяк, Омелько Радчук, Фома Сидоренко, Никита Сидоренко, руководитель штаба Николай Василенко, сотник Днепровский (возможно, настоящая фамилия Гаенко) Фото: из архива Бориса Плаксуна / uinp.gov.ua

26 августа 1920 года жители села Медвин на Киевщине выгнали большевиков и провозгласили Медвинскую республику. Удерживали ее почти месяц.

Впервые "красные" установили контроль над селом еще в начале 1919 года. В рамках политики военного коммунизма наложили на местных продразверстку. В результате, возмущенные принудительным изъятием хлеба и продуктов, до тысячи селян Медвина и соседнего села Исайки сформировали вооруженный отряд, изгнали оккупантов и даже захватили город Богуслав, которое удерживали месяц.

Восстание подавили с помощью венгров. Разбитых но уцелевших крестьян убедили вернулись в свои дома. Тогда же большевистская власть продолжила предыдущую политику, предоставила больше полномочий продотрядам, одновременно начала среди крестьян массовую мобилизацию в ряды Красной армии. Это и стало причиной нового возмущения.

Большое антибольшевистское восстание началось в ночь на 26 августа. Крестьяне во время общего собрания арестовали весь советский актив, создали новый боевой отряд, который возглавил Хома Сидоренко - Лебедь. Восставшие провозгласили Медвинскую республику со своим строем и оказывали удачное сопротивление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недовольные крестьяне в 1919 году подняли Куреневское восстание

"Красные" опасались, что восстание перекинется на другие села. 12 сентября 1920 года отряды армии Семена Буденного окружили Медвин и решили сжечь его. Из-за поджогов сгорело 600 домов - треть села, а также Успенская церковь, священника которой вместе с семьей убили. Восставшие же отошли в леса, но тех, кто не успел этого сделать, расстреливали в Смеле Черкасской области. В селе расположился военный гарнизон, содержание которого возложили на плечи населения.

Поиски повстанцев продолжались и в дальнейшем. Чтобы выманить их из лесов проводили казни жителей села. Так 13 октября конники Буденного изрубили 80 заложников, преимущественно молодых мужчин, у урочища Колтунов лесок неподалеку от села. Мотивировали казнь якобы ограбленным обозом. Несмотря на все это отряд атамана Дмитрия Цвитковского действовал до лета 1921 года. Тогда большевики пообещали всем участникам восстания амнистию, повстанцы поверили и прекратили борьбу, однако впоследствии почти всех их расстреляют.

"Население Медвина, которое стихийно поддержало восстание потерпело чрезвычайных жертв, но никогда не было у него раскаяния или нарекания на эту акцию против большевиков. Только теперь селяне поняли свою ошибку: надо было не Медвин оружием защищать, а свое государство украинское, и своих сыновей отдавать в жертву не на полях сражений за Медвин, а на общих фронтах украинской армии во главе с Симоном Петлюрой за Украину", - писал в книге воспоминаний "Горит Медвин" участник восстания Иван Дубинец.

Русскую Народную Республику Лемков провозгласили в поселке Флоринцы - теперь Новосондецкого уезда в Польше 5 декабря 1918 года. Новое государственное образование продержалось до 1920 года.

После ликвидации Австро-Венгерской империи, в западной Лемковщине состоялись народные веча. Избранные на них советы объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлицах. Политически они придерживались "русинской" антиукраинской ориентации. Усиливали ее православные священники москвофилы. Лемки-украинцы отклонили идею объединения с Западноукраинской Народной Республикой и решили присоединиться к России.

Образовали временное правительство во главе с адвокатом Ярославом Качмачиком. Завели собственную печать с надписью "Руська Народная Республика". Из России начали поступать средства на развитие молодого государства. Поляки же стремились использовать его против украинцев.

Автор: По материалам УИНП
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В селе объявили о создании республики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 14877
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13086
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 7713
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 3933
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3816
История
В Украине нашли самый древний мост
В Украине нашли самый древний мост Просмотров: 216
Закованного в цепи фокусника бросили в воду
Закованного в цепи фокусника бросили в воду
 Просмотров: 396
Нашли крупнейший клад украшений и инструментов
Нашли крупнейший клад украшений и инструментов Просмотров: 342
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
 Просмотров: 594
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
17
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 268
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть