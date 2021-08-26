В селе объявили о создании республики

Руководители Медвинского восстания. Слева направо сидят и стоят Иван Плаксун, Тимофей Хижяк, Омелько Радчук, Фома Сидоренко, Никита Сидоренко, руководитель штаба Николай Василенко, сотник Днепровский (возможно, настоящая фамилия Гаенко) Фото: из архива Бориса Плаксуна / uinp.gov.ua

26 августа 1920 года жители села Медвин на Киевщине выгнали большевиков и провозгласили Медвинскую республику. Удерживали ее почти месяц.

Впервые "красные" установили контроль над селом еще в начале 1919 года. В рамках политики военного коммунизма наложили на местных продразверстку. В результате, возмущенные принудительным изъятием хлеба и продуктов, до тысячи селян Медвина и соседнего села Исайки сформировали вооруженный отряд, изгнали оккупантов и даже захватили город Богуслав, которое удерживали месяц.

Восстание подавили с помощью венгров. Разбитых но уцелевших крестьян убедили вернулись в свои дома. Тогда же большевистская власть продолжила предыдущую политику, предоставила больше полномочий продотрядам, одновременно начала среди крестьян массовую мобилизацию в ряды Красной армии. Это и стало причиной нового возмущения.

Большое антибольшевистское восстание началось в ночь на 26 августа. Крестьяне во время общего собрания арестовали весь советский актив, создали новый боевой отряд, который возглавил Хома Сидоренко - Лебедь. Восставшие провозгласили Медвинскую республику со своим строем и оказывали удачное сопротивление.

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"Красные" опасались, что восстание перекинется на другие села. 12 сентября 1920 года отряды армии Семена Буденного окружили Медвин и решили сжечь его. Из-за поджогов сгорело 600 домов - треть села, а также Успенская церковь, священника которой вместе с семьей убили. Восставшие же отошли в леса, но тех, кто не успел этого сделать, расстреливали в Смеле Черкасской области. В селе расположился военный гарнизон, содержание которого возложили на плечи населения.

Поиски повстанцев продолжались и в дальнейшем. Чтобы выманить их из лесов проводили казни жителей села. Так 13 октября конники Буденного изрубили 80 заложников, преимущественно молодых мужчин, у урочища Колтунов лесок неподалеку от села. Мотивировали казнь якобы ограбленным обозом. Несмотря на все это отряд атамана Дмитрия Цвитковского действовал до лета 1921 года. Тогда большевики пообещали всем участникам восстания амнистию, повстанцы поверили и прекратили борьбу, однако впоследствии почти всех их расстреляют.

"Население Медвина, которое стихийно поддержало восстание потерпело чрезвычайных жертв, но никогда не было у него раскаяния или нарекания на эту акцию против большевиков. Только теперь селяне поняли свою ошибку: надо было не Медвин оружием защищать, а свое государство украинское, и своих сыновей отдавать в жертву не на полях сражений за Медвин, а на общих фронтах украинской армии во главе с Симоном Петлюрой за Украину", - писал в книге воспоминаний "Горит Медвин" участник восстания Иван Дубинец.

Русскую Народную Республику Лемков провозгласили в поселке Флоринцы - теперь Новосондецкого уезда в Польше 5 декабря 1918 года. Новое государственное образование продержалось до 1920 года. После ликвидации Австро-Венгерской империи, в западной Лемковщине состоялись народные веча. Избранные на них советы объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлицах. Политически они придерживались "русинской" антиукраинской ориентации. Усиливали ее православные священники москвофилы. Лемки-украинцы отклонили идею объединения с Западноукраинской Народной Республикой и решили присоединиться к России. Образовали временное правительство во главе с адвокатом Ярославом Качмачиком. Завели собственную печать с надписью "Руська Народная Республика". Из России начали поступать средства на развитие молодого государства. Поляки же стремились использовать его против украинцев.