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четверг, 05 декабря 2019 12:29

Москва поддержала создание народной республики в Польше

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Русскую Народную Республику Лемков провозгласили в поселке Флоринцы - теперь Новосондецкого уезда в Польше 5 декабря 1918 года. Новое государственное образование продержалось до 1920 года.

После ликвидации Австро-Венгерской империи, в западной Лемковщине состоялись народные веча. Избранные на них советы объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлицах. Политически они придерживались "русинской" антиукраинской ориентации. Усиливали ее православные священники москвофилы.

Лемки-украинцы отклонили идею объединения с Западноукраинской Народной Республикой и решили присоединиться к России.

"Не хотим быть ни с поляками, ни с мадьярами, ни с габсбургскими украинцами". - заявили они.

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  Лемки не захотели присоединяться к ЗУНР
Лемки не захотели присоединяться к ЗУНР

Образовали временное правительство во главе с адвокатом Ярославом Качмачиком. Завели собственную печать с надписью "Руська Народная Республика". Из России начали поступать средства на развитие молодого государства. Поляки же стремились использовать его против украинцев.

Понимая невозможность присоединения к России в период гражданской войны, лемки решили договориться за автономию в составе Чехословакии вместе с Подкарпатской Русью. Против этого выступил карпатский губернатор Григорий Заткович, очнулись и поляки.

В марте 1920 года польские военные захватили территорию республики и ликвидировали ее. Лидеров осудил польский суд, как сепаратистов. Однако впоследствии все они были оправданы за неоказание сопротивления и выполнения решений своего населения.

Акт воссоединения УНР и ЗУНР подписали 22 января 1919 в Киеве.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина; Венгерская Русь) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика ", - говорилось в нем.

Соединение состоялась при желании и инициативе украинцев. Понимали, что единство - обязательное условие успешного сопротивления внешней агрессии. С запада атаковали поляки, с востока - большевики. Украинцы объединились, чтобы дать отпор.

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Дата
05
декабря

Москва поддержала создание народной республики в Польше

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