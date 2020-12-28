В селе нашли церковный колокол

Колокол пролежал в земле почти 70 лет. Его выставят рядом с храмом святого Иоанна Богослова в Зарудье Фото: risu.ua

В селе Зарудье, Зборовского района Тернопольской области нашли спрятанный во время Второй мировой войны церковный колокол.

Он лежал на глубине 0,5 м возле территории бывшего римско-католического костела Девы Марии Неустанной Помощи, построенного 1905 года. Сегодня на том месте действует храм Святого Иоанна Богослова УГКЦ, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Поисками колокола занимался краевед Николай Луцив, который в конечном итоге и наткнулся на находку.

Колокол весит около 50-60 кг. Украшенный растительным декором, но не имеет никаких надписей. Не исключают, что они прячутся за слоем почти 70-летней окиси.

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"Этот колокол старый. Когда построили костел на месте бывшего деревянного, то на колокольню поставили его. Колокол прятали 1914 года, потому что во время войны армия забирала колокола для переплавки. Затем прятали 1920-го от большевиков. И спрятали в конце 1939 года, так как пришли советы, которые закрыли костел. Еще люди знали, что немцы напали на Европу, скоро будет война, так что колокол закопали. Моя мама знала все это, только не знала места хранения", - рассказал службе местный житель Мирон Сагайдак.

Находку передали церковной общине храма Святого Иоанна Богослова.

В августе 2019 года преступники обокрали разрушенную каменную часовню на острове Святого Финана в Шотландии. Оттуда забрали средневековый бронзовый колокол. По местной легенде, того, кто осмелится украсть его, ожидает 200-летнее проклятие. Колокол пользовался большой популярностью у туристов. Его закрепили тяжелыми цепями, но преступники сумели распилить их.