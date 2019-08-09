Настигнет проклятие или полиция: из часовни украли легендарный колокол

Автор: Shutterstosk В Шотландии похитили проклятый колокол

Обокрали разрушенную каменную часовню на острове святого Финана в Шотландии. Оттуда забрали средневековый бронзовый колокол. По местной легенде, того кто осмелится украсть его ожидает 200-летнее проклятие.

Колокол пользовался большой популярностью у туристов. Его закрепили тяжелыми цепями, но преступник сумел распилить их, сообщает Msn.

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Реликвию похитили впервые в 1745-м. Тогда в Шотландии вспыхнуло восстание якобитов под руководством принца Эдуарда Стюарта, известного как Красавчик Чарли. Бунт подавили английские войска. Один из солдат прихватил колокол, как военный трофей, однако его быстро схватили и вернули реликвию на место.

Возраст пропажи точно неизвестен. Часовня датируется XVI в., Но историки убеждены, что колоколу гораздо более лет. В эпоху раннего средневековья на острове устроили христианское кладбище. Некоторые захоронения могут относиться и к дохристианским временам.

Построенную в 1877 году каменную церковь переобустроили в уютное жилище с современным интерьером. Внешне она выглядит как скромное богослужебное сооружение. Наверху даже остался настоящий церковный колокол. Внутри же единственным, что осталось в память о бывшем назначении здания, являются арочные окна и дверные проемы.