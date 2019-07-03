В России умер осужденный украинский священник

Украинский священник погиб в ссылке Фото: twitter.com/history_ukraine

Отец Иеремия Ломницкий умер в ссылке в Симбирске, теперь Ульяновск, Россия 3 июля 1916 года. Арестованный в Станиславе, ныне Ивано-Франковск с началом российской оккупации Галичины.

К 1915 году руководил Станиславской греко-католической духовной семинарией. Преподавал богословие и риторику. Как духовный отец семинарии всегда интересовался делами и обучением своих воспитанников. Студенты уважали и любили его.

В августе 1914-м в разгаре Галицкой битвы войска Российской империи захватили Галичину. На оккупированных территориях образовали Галицийское генерал-губернаторство. Чиновники и солдаты начали антиукраинскую деятельность - закрывали научные и культурные учреждения. Больше всего преследовали греко-католических священников, насильно обращали населения в православную веру. Выслали в ссылку предстоятеля Андрея Шептицкого.

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Иеремию Ломницкого арестовали 4 января 1915-го. Он имел возможность выехать в Вену, но остался, чтобы "защищать сестер перед солдатами". 5 февраля сослан в Симбирск. 3 июля умер в возрасте 56 лет, приняв перед смертью таинства Покаяния, Евхаристии и Елеосвящения.

Образец пропаганды Российской империи царского периода. Особенно активной она была во время боев на Западной Украине во время Первой мировой войны. Как известно, в 1914 году в ходе масштабной Галицкой битвы россиянам удалось преодолеть сопротивление австрийских и немецких войск и 21 августа 1914 году захватить Львов. После этого российский император Николай ІІ объявил о "воссоединении" древнерусских земель.