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воскресенье, 08 декабря 2019 23:13

В пустыне нашли древний город

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В пустыне нашли древний город
В Китае обнаружили тысячи артефактов. Фото: news.cn

Китайские археологи обнаружили тысячи реликвий, руины древних зданий и ямы с золой в руинах Дацзиньшань провинции Цзилинь.

Она расположена на северо-востоке Китая, сообщает "Синьхуа".

Руины расположены на песчаной дюне возле села Дацзиньшань города Шуанляо. Они занимают около 150 м в длину и 100 м в ширину.

Всего обнаружили более 60 руин древних домов, 4 гробницы и более 300 ям с золой. На участке площадью 1400 кв. м. было найдено более 2400 реликвий, в том числе изделий из керамики, камня, кости и бронзы.

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Эксперты считают, что раскопки участка Дацзиньшань предоставят важные археологические материалы о жизни, условиях труда и социальной структуре древних людей бронзового века в бассейне реки Дунляохе.

Археологи обнаружили клинописные таблички и остатки "конвертов" для них в древнем шумерском месте Марадь в Ираке. Из 100 глиняных табличек хорошо сохранилось 8.

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08
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