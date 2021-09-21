В Праге начали выдавать украинскую газету

В Праге 23 сентября 1921-го вышел первый номер газеты "Гражданский вестник". Двухнедельник стал печатным органом Украинского общественного комитета в Чехословакии.
Организация украинцев создана летом 1921-го бывшим членом Центрального Совета Никитой Шаповалом. Он имел хорошие связи с чехословацким правительством и получил финансирование. Комитет оказывал помощь украинским эмигрантам и беженцам, организовывал научные мероприятия, концерты, выставки, поддерживал украинские культурные заведения.
Открывал и образовательные учреждения и организации - Украинской хозяйственной академии в Подебрадах и украинский педагогический институт им. Михаила Драгоманова в Праге. Издавал учебники и пособия для студентов.
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В "Вестнике" писали о деятельности комитета, состояние украинской эмиграции в Чехословакии и Польши. Размещали объявления о помощи беженцам в обеспечении одеждой, едой, жильем, работой. Писали новости советской Украины, а позже с СССР. Вскоре на смену вестнике пришел журнал "Новая Украина".
Всего в Чехословакии выдали около 100 журналов. Они распространяли Европой сведения об Украине и ее положение под большевиками.
27 апреля 1906-го в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты "Украинский вестник". Еженедельник выходил до сентября 1906 года. Всего вышло 14 номеров. Издавался во времена первой Государственной думы Российской империи, где создали украинскую парламентскую фракцию.
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