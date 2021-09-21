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четверг, 23 сентября 2021 08:21

В Праге начали выдавать украинскую газету

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В Праге начали выдавать украинскую газету
Украинский хозяйственную академия в Подебрадах открыл Никита Шаповал. Фото: http://www.ukrmemorial.eu

В Праге 23 сентября 1921-го вышел первый номер газеты "Гражданский вестник". Двухнедельник стал печатным органом Украинского общественного комитета в Чехословакии.

Организация украинцев создана летом 1921-го бывшим членом Центрального Совета Никитой Шаповалом. Он имел хорошие связи с чехословацким правительством и получил финансирование. Комитет оказывал помощь украинским эмигрантам и беженцам, организовывал научные мероприятия, концерты, выставки, поддерживал украинские культурные заведения.

Открывал и образовательные учреждения и организации - Украинской хозяйственной академии в Подебрадах и украинский педагогический институт им. Михаила Драгоманова в Праге. Издавал учебники и пособия для студентов.

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В "Вестнике" писали о деятельности комитета, состояние украинской эмиграции в Чехословакии и Польши. Размещали объявления о помощи беженцам в обеспечении одеждой, едой, жильем, работой. Писали новости советской Украины, а позже с СССР. Вскоре на смену вестнике пришел журнал "Новая Украина".

Всего в Чехословакии выдали около 100 журналов. Они распространяли Европой сведения об Украине и ее положение под большевиками.

27 апреля 1906-го в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты "Украинский вестник". Еженедельник выходил до сентября 1906 года. Всего вышло 14 номеров. Издавался во времена первой Государственной думы Российской империи, где создали украинскую парламентскую фракцию.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
сентября

В Праге начали выдавать украинскую газету

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