В Польше собираются раскопать место под снесенным памятником УПА

Польский институт ищет захоронения бойцов УПА. Фото: "Экспресс"

Польский институт национальной памяти самовольно раскапывает землю на месте памятника воинам УПА в Грушовичах.

"Кабинет поиска и идентификации IPN 24-25 мая 2018 года планирует провести археологические работы на муниципальном кладбище в селе Грушовичи - округ Перемышль, Подкарпатское воеводство.

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Цель запланированного исследования заключается в том, чтобы выяснить, есть ли на месте монумента бойцам УПА, существовавшего до 26 апреля 2017 года, захоронения членов этой украинской формации. О проведении работ ИНП сообщил посла Украины в Польше и Союз украинцев в ​​Польше, пригласив их представителей принять участие в работе в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении ведомства.

26 апреля 2017 года в Польше представители националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. Ранее его уже оскверняли вандалы. Объединение украинский в Польше поспешило отреагировать на этот шаг, а также приняло соответствующее заявление.