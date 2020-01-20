В Польше разбили памятник УПА

Разбили таблицу на памятнике. Фото: istpravda.com.ua

Неизвестные уничтожили таблицу с могилы воинов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь у Верхрата в Польше.

Сорвали вышитые рушники с деревьев, которые осенью повесили польские активисты и представители интеллигенции, сообщает "Наше Слово".

Мемориальная доска на могиле была посвящена воинам УПА - жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД 2-3 марта 1945 года.

Объединение украинцев в Польше осудило акт вандализма.

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Мемориал установили законно, в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинце в ​​Польше и Всемирного объединения солдат Армии Крайовой. На памятнике размещены только имена и фамилии, даты рождения погребенных без воинских званий и символики.

Под памятником бойцам УПА в польском селе Грушовичи нашли человеческое погребение. Остатки трех человек могут принадлежать украинскому подпольщикам.