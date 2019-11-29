В Польше переименовали улицу, названную в честь украинца

В Перемышле исчезла улица Коциловского. Фото: "Историческая правда"

В Перемышле отменили улицу, носившую имя Перемышльского епископа УГКЦ Иосафата Коциловского.

Ее официально присоединили к прилегающей улице Ивана Снигурского. За постановление проголосовали 6 депутатов, воздержались 9, а также 4 не присутствовали и 4 не голосовали. Никто из депутатов не был против изменения названия улицы, сообщает сайт газеты "Наше слово".

Улицу Коциловского выделили из двух крайних точек улиц Кафедральной и Снигурского в июне 2013 года. Инициативу сделать это проявили местные жители. За нее проголосовали городские депутаты.

"Это должен быть шаг на пути к нормализации польско-украинских отношений в городе", - говорит инициатор идеи, бывший председатель городского совета Ян Бартминский.

Противники переименования упрекали Коциловского в нелояльности и сотрудничестве с нацистами. Сторонники имени Коциловского отмечали, что Папа Римский Иоанн Павел II после долгих и подробных проверок провозгласил епископа блаженным. Они напоминали о вкладе епископа в спасение еврейских детей во времена Холокоста.

Украинское посольство раскритиковал отмену улицы.

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"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя Блаженного, а затем на решение Католической Церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата Блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано!", - отметили в посольстве.

Иосафат Коциловский жил в 1876-1947 годах. Был епископом Перемышльской епархии УГКЦ в 1917-1947 годах. После Второй мировой войны арестован советской властью, умер в Лукьяновской тюрьме.

Самая большая проблема отношений Варшавы и Киева - нехватка реальных дел после громких заявлений, - считает польский журналист и политолог Витольд Юраш.