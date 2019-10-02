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пятница, 04 октября 2019 08:20

В поезде кулинары подавали шесть обедов

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В поезде кулинары подавали шесть обедов
Вагон-ресторан "Восточного экспресса", рисунок 1883. Фото: www.trains-worldexpresses.com

В рейс впервые отправился 4 октября 1883 года самый дорогой поезд в то время "Восточный экспресс". Соединял Османскую империю с Западной Европой. Преодолевал расстояние в 3 тыс км от Парижа до Константинополя (теперь Стамбул) за 82 часа.

Поезд называли "гранд-отель на колесах". Средства на строительство железной дороги и поезда дал король Бельгии Леопольд II. Салоны обработанные редкими породами дерева, в купе были хрустальные люстры, на стенах - модный живопись, есть вагон-ресторан. К услугам пассажиров - библиотека.

Каждое двухместное купе было сплошь украшено дубовыми панелями и бархатом. В отдельной комнате - умывальник с горячей и холодной водой и санузлом. В течение 81-часового путешествия пассажиры пересекали границы Германии, Австро-Венгрии, Румынии и Болгарии. Кулинары подавали шесть обедов.

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В "Восточном экспрессе" путешествовали Франц-Иосиф, Елизавета II, Шарль де Голль, Агата Кристи, Мата Хари, бизнесмены, политики и знаменитости. Билет в одноместное купе стоил около 10 тыс евро в наше время. "Восточный экспресс" просуществовал до начала Первой мировой войны, пока его вагоны не разобрали на полевые госпитали и штабы генералов. Последний раз "Восточный экспресс" по укороченным маршрутом уехал из Парижа в Вену в 2007 году. Закрыли из-за технического состояния и нерентабельности.

Запустить железнодорожный маршрут "Восточный экспресс", который соединил бы две части Европы, решил бельгиец Жорж Нагельмакерс (1845-1905) после путешествия по США.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
октября

В поезде кулинары подавали шесть обедов

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