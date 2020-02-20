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четверг, 20 февраля 2020 16:01

В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор

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В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В пещере на Майорке нашли амфоры неизвестного происхождения Фото: IASCM

В подводной пещере нашли 189 древнеримских амфор. Они принадлежат как к периоду Древнего Рима, так и к XVIII-XIX вв. н.э.

Их обнаружили в заливе Алькудия на северо-восточном побережье Майорки в Средиземном море, сообщает Daily Mail.

В пещере есть питьевая вода. Моряки в древности могли опускать на канатах амфоры и зачерпывать ими воду. Часть амфор могла случайно падать. Но исследователи считают, что так много амфор не могли просто упасть. Археологи предполагают, что моряки оставили сосуды в пещере в ритуальных целях.

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Также в пещере нашли кости вымерших животных. Их исследуют.

Археологи обнаружили останки людей со следами расправы в пещере Эль-Трокс, Испания. Девятерых взрослых застрелили из лука, а четырех детей забили тупыми предметами. Анализ показал, что люди жили около 7 тыс. лет назад.

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