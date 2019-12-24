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вторник, 24 декабря 2019 10:37

В подвале дома нашли клад стоимостью 12 млн грн

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Строители нашли клад древних монет в Кракове. Здание, которое готовили под квартиры и отель, когда-то принадлежало монашему ордену.

С его подвала удалось вытащить 10 тыс. редких медных монет XVIII в. В то время Речью Посполитой правил ее последний король Станислав II Понятовский, сообщает The Daily Mail.

Находку оценивают в £ 400 тыс. - около 12 млн грн. Монахи прятали сокровища в полотняных мешках, которые сгнили со временем. Эксперты считают, что стоимость каждой монеты того периода может достигать £ 40.

Находку передали представителям Археологического музея Кракова, которые установят, как мешки с деньгами оказались там и сохранят их.

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Автор: dailymail.co.uk
  Краковские строители наткнулись на клад из 10 тыс. редких монет XVIII в.
Краковские строители наткнулись на клад из 10 тыс. редких монет XVIII в.

Автор: dailymail.co.uk
  Краковские строители наткнулись на клад из 10 тыс. редких монет XVIII в.
Краковские строители наткнулись на клад из 10 тыс. редких монет XVIII в.

Археологи обнаружили клад из 1000 монет под алтарем церкви апостола Андрея Первозванного в городе Барчево, Польша. Они находились внутри и вокруг керамической посудины. В основном это польские серебряные монеты XVII в. номиналом 1, 3 и 6 грошей. Они украшены портретом короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы.

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Дата
24
декабря

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