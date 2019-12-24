В подвале дома нашли клад стоимостью 12 млн грн

Строители нашли клад древних монет в Кракове. Здание, которое готовили под квартиры и отель, когда-то принадлежало монашему ордену.

С его подвала удалось вытащить 10 тыс. редких медных монет XVIII в. В то время Речью Посполитой правил ее последний король Станислав II Понятовский, сообщает The Daily Mail.

Находку оценивают в £ 400 тыс. - около 12 млн грн. Монахи прятали сокровища в полотняных мешках, которые сгнили со временем. Эксперты считают, что стоимость каждой монеты того периода может достигать £ 40.

Находку передали представителям Археологического музея Кракова, которые установят, как мешки с деньгами оказались там и сохранят их.

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Автор: dailymail.co.uk Краковские строители наткнулись на клад из 10 тыс. редких монет XVIII в.

Автор: dailymail.co.uk Краковские строители наткнулись на клад из 10 тыс. редких монет XVIII в.

Археологи обнаружили клад из 1000 монет под алтарем церкви апостола Андрея Первозванного в городе Барчево, Польша. Они находились внутри и вокруг керамической посудины. В основном это польские серебряные монеты XVII в. номиналом 1, 3 и 6 грошей. Они украшены портретом короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы.