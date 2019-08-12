Под церковью нашли чашку с серебряными монетами XVII ст.

Археологи обнаружили клад из 1000 монет под алтарем церкви апостола Андрея Первозванного в городе Барчево, Польша. Они находились внутри и вокруг керамической посудины.

В основном это польские серебряные монеты XVII в. номиналом 1, 3 и 6 грошей. Они украшены портретом короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы, сообщает The History Blog.

Также рядом с польскими монетами нашли прусские шиллинги. Их выпустили специально для принца Георга Гогенцоллерна, который был одновременно прусским князем и польским феодалом.

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Монеты сильно повреждены. Это свидетельствует о том, что они находились в обращении значительный промежуток времени. На одной из монет было отверстие. Вероятно, ее носили на шее.

Город Вартберг - теперь Барчево принадлежало Пруссии и вошло в состав Польского Королевства в 1466-м. Во времена постоянных войн католический монастырь считался самым безопасным местом в городе. Археологи убеждены, что монеты спрятали сами монахи по неизвестным причинам.

Автор: thehistoryblog.com В Польше нашли клад серебряных монет XVII в.

В центральной Польше археологи обнаружили развалины городища XIV в., вблизи которого сейчас расположен город Барчево. Находку ученые назвали Варминские Помпеи. 700 лет назад назад это поселение носило немецкое название Вартенберг и располагалось между озером Вадонг и рекой Ожехувка в Варминско-Мазурском воеводстве сегодняшней Польши.