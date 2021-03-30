В подъезде дома восстановили старинный витраж

Фото: galnet.fm

Во Львове в доме №26 на ул. Левицкого восстановили старинный витраж.

Витраж служит потолком холла жилого дома и одновременно полом в квартире на 2-м этаже. Работы на протяжении 2 месяцев выполняла львовская реставратор Мария Шумская-Барвинок, пишет Galnet.

Точная дата изготовления витража неизвестна. Предполагают, что ему более 100 лет. В 2012 году его пытались похитить.

Перед восстановлением витраж прогнулся. Коммунальщики частично зарисовали его краской.

"Витраж оказался настолько прозрачным, что снизу было бы видно все, что происходит в квартире. Поэтому я сверху на витраж положила бесцветное стекло, которое имеет немного фактуры. Оно не впаяно, а просто лежит сверху, свет не забирает", - рассказала реставратор Шумская-Барвинок.

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Восстановление витража заказал и оплатил владелец этой квартиры. Хозяева положили на витраж подсветку. Одна работает, реагируя на движение в холле, а верхняя включается из квартиры.

"Жители рассказывали, что в 2012 году под видом реставрации витраж пытались похитить. А я его экспонирую. Поставил там закаленное стекло, поэтому и посетители дома имеют возможность его видеть, и гости моей квартиры также наслаждаются его красотой", - сказал владелец квартиры Олег Дмитерко.

Дом №26 на ул. Левицкого был построен в 1914 году по проекту архитектора Фердинанда Касслера.

Во Львове начинаются работы по реставрации стенописи над входом в здание Центрального государственного исторического архива. Начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко отмечает, что работы будут проводить за счет известного эксперта по реставрации стенописи Маркуса Шульца, который работал и во Львове.