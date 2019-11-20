В плен попал правитель с семьей

Тамерлан с войском уничтожил до 700 поселков и городов Грузии. Фото: ВВС

Войска среднеазиатского полководца Тамерлана (1336-1405) захватили Тбилиси 21 ноября 1386 года. Город разграбили, в плен взяли царя Баграта V с семьей.

Осенью войска Тамерлана вторглись в Закавказье, подошли к Тбилиси. Средньоазийський государственный деятель и политик, полководец, основатель династии Тимуридов приступил к осаде города. Царь Баграт V согласился сдаться и он с царицей Анной и их наследником Давида попали в плен.

Тамерлан требовал, чтобы Баграт V и его окружение приняли ислам, надеясь на их помощь в омусульманивании Грузии. Баграт V, желая обмануть противника, заявил, что согласен изменить веру. Тот освободил царя, а тот разбил часть вражеского войска в узком ущелье.

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Гибель тысяч солдат в бою с грузинскими войсками привела к началу нового похода Тамерлана на Кавказ весной 1387 года. Тамерлан с еще большим войском захватил большую часть страны.

В результате нашествий Тамерлана Грузия потеряла свои южные и юго-западные области. Страна постепенно проявлялась в окружении кочевых тюркских племен. Историк Тамерлана сообщает, что за это время было уничтожено до 700 поселков и городов, а жители истреблены.

31 мая 1223 на реке Калке - современный Кальчик Донецкой, совместные войска русских князей и половецкого хана потерпели сокрушительное поражение от монголо-татар, возглавляемых полководцем Чингисханом. Русские войска потеряли более 70 тыс. Человек.