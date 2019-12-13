В пещере нашли уникальные рисунки

Нашли древние наскальные рисунки. Фото: ВВС

В пещере на индонезийском острове Сулавеси нашли наскальный рисунок возрастом около 44 тыс. лет.

На нем изобразили охоту на свиней и буйволов, сообщает BBC.

"Я никогда не видел подобного раньше. Я имею в виду, что мы видели сотни мест с наскальной живописью в этом регионе, но мы никогда не видели чего-то похожего на сцену охоты", - рассказал археолог австралийского Университета Гриффита Адам Брамм.

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Другие ученые не считают, что композиция является единственным рисунком. Различные зображенняе могут быть нарисованы за несколько тысяч лет.

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