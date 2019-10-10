В пещере нашли древний запас еды

Древние люди умели хранить пищу. Фото: GPME

В израильской пещере Кесем обнаружили древнейшие в истории свидетельства долгосрочных продовольственных заготовок.

Они были сделаны сотни тысяч лет назад, сообщает facenews.ua.

Археологи во главе с профессором Раном Барканом и профессором Ави Гофером нашли кости косуль, на которых были характерные следы обработки. Они поняли, что ноги животных хранили и использовали в пищу через несколько недель после охоты - этот срок мог достигать двух месяцев.

Пещера Кесем была заселена около 420 тыс. лет назад, люди покинули ее около 200 тыс. лет назад. Таким образом, это древнейшие известные науке признаки планирования потребления продовольствия и хранения пищи.

"Мы считаем, что добычу разделяли прямо на месте охоты, и в пещеру брали только части туш, в которых было много мяса и жира, а также конечности и череп. Но все кости конечностей были изрублены, чтобы добыть костный мозг. Подобные глубокие разрезы ранее нигде не встречались", - говорит профессор Баркан.

В результате длительных лабораторных исследований ученые пришли к выводу, что разрезы - результат использования кремневых орудий для снятия высохшей кожи. Гораздо легче и практичнее разделывать только что убитое животное. Так исследователи поняли, что кожу оставляли умышленно.

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Археологи говорят, что сухая кожа обеспечивала более долговременное хранение пищи, став "консервной банкой". По мере необходимости она снималась, и тогда можно было добраться до костного мозга.

"Наше открытие показывает, что пещерные люди умели планировать свои действия, думая о будущем. Это означает, что они менее зависели от ежедневной охоты", - говорят ученые.

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