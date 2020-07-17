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суббота, 18 июля 2020 03:13

В парке нашли 400-летний крест

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В парке нашли 400-летний крест
Крест обнаружили неподалеку от улицы Дарбиняна, на склоне холма Фото: facebook.com

В парковой зоне города Коростышев Житомирской области нашли древний каменный крест. Его использовали как надгробный где-то в XVI - XVIII вв.

На находку наткнулся местный краевед. Крест изготовили из гранита темно-серого цвета с желтоватым оттенком. Имеет высоту около 70 см. Также на нем отсутствуют какие-либо надписи или изображения. Об этом в Facebook сообщил старший научный сотрудник Житомирского областного краеведческого музея Александр Тарабукин.

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"Находка очень редкая. На сегодняшний день старинных кладбищ и, соответственно каменных крестов на территории Коростышева почти не сохранилось. Здесь были известны находки лишь двух крестов. В 2007-м и 2009-м они были обнаружены во дворе небольшой церкви, у здания городского совета, по ул. Рождественской, бывшей Розы Люксембург. Жители утверждали, что на этом месте располагалось старое кладбище, которое в советское время было разрушено, а большую часть его позже было застроили многоэтажными жилыми домами", - отметил исследователь.

Ранее краеведы и этнографы писали о не менее 50 подобных памятниках. Местные жители считали, что они стояли в Коростышеве со времен татарского нашествия.

Сейчас артефакт планируют установить в парковой зоне для всеобщего обозрения.

Во время исследования руин Барского замка в Винницкой области археологи нашли артефакты XVII века. Среди интересных находок археологов - траншея под фундамент и столбовая яма, которая использовалась для фиксации опорного столба строительных лесов. Находка столбовой ямы - важный элемент для понимания технологии строительства таких крепостей.

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