В озере нашли ящик для принесения жертв

В озере Титикака нашли жертвы богам. Фото: Pennsylvania State University

В высокогорном озере Титикака в Южной Америке обнаружили и подняли со дна каменный сундук с подношением богам.

Озеро Титикака расположено в Андах между Боливией и Перу. Это самое большое озеро в Южной Америке. Для многих культур оно имело сакральное значение, сообщает Antiquity.

Сундук сохранился хорошо. В нем нашли два ритуальных предмета.

Одним из них оказалась золотая фольга, свернутая в небольшой рулон. Второй предмет - фигурка ламы, вырезанная из раковины морской устрицы.

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Ученые считают, что жертву оставили представители цивилизации инков. Находка доказывает, что озеро Титикака было их местом паломничества.

Археологи раскопали захоронение 227 детей на севере Перу. Их всех принесли в жертву представители культуры чиму. Империя, созданная народом, просуществовала на территории страны в XV в.