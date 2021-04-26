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понедельник, 26 апреля 2021 16:38

В озере нашли остатки древнего поселения
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В Швейцарии нашли древнее поселение
Фото: Swissinfo
В Швейцарии нашли древнее поселение
В Швейцарии нашли древнее поселение

В озере Люцерн в Швейцарии обнаружили остатки деревни бронзового века.

Поселение нашли при прокладке трубопровода. Обнаружили следы домов, построенных на сваях, сообщает Swissinfo.

Подводные археологи нашли дома на глубине 4 м ниже поверхности воды. Исследования показывают, что люди заселили этот район уже 3 тыс. лет назад. Это на 2 тыс. лет раньше, чем считалось ранее.

Археологи ранее уже искали поселение, но им мешал толстый слой грязи на дне. Во время работы на трубопроводе обнаружили около 30 доисторических деревянных свай и пять керамических сосудов.

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Всего в Швейцарии обнаружили 56 древних домов на сваях.

В швейцарском городе Кур археологи наткнулись на каменную форму для изготовления ювелирных украшений. Предполагается, что на месте находки располагался средневековый ремесленный район. Артефакт имеет вид неравного квадрата.

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