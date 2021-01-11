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понедельник, 11 января 2021 14:12

В Москве издали книгу об истории Украины

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В Москве издали книгу об истории Украины
В 1846 году опубликовали анонимную "Историю русов". Фото: ivanna-site.in.ua

11 января 1846 года украинский филолог Осип Бодянский издал в Москве "Историю русов".

Сначала издал в журнале "Чтение Общества истории и древностей российских", а впоследствии также отдельным изданием.

Автор текста неизвестен. Предполагают, что книгу написали в конце XVIII в. В ней рассказывается история Украины от древнейших времен до разрушения Запорожской Сечи. Автор считает, что украинцы переселились из Азии со времен Вавилонского смешения языков.

Историки считают, что книга не может быть источником истории украинцев. Такое мнение первым высказал Пантелеймон Кулиш. Но книга оказала большое влияние на украинское движение. В ней отстаивалась идея независимости Украины.

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Рукопись "Истории русов" нашли в начале 1800-х. Украинские интеллектуалы начали распространять нелегальные рукописи текста.

Второй раз "Историю русов" опубликовали 1956 года в Нью-Йорке.

20 ноября 1717 года в Нежине на Черниговщине родился Григорий Кониский. Ему приписывали историческое произведение "История русов", но современные ученые отрицают его авторство.

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Дата
11
января

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