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вторник, 06 августа 2019 17:28

В монастыре выкопали клад

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Автор: facebook.com
  В Збараже обнаружили клад польских монет межвоенного периода
В Збараже обнаружили клад польских монет межвоенного периода

Строители наткнулись на клад польских монет в Збараже Тернопольской области. Проводили земляные работы на территории монастыря.

"В ходе земляных работ на территории двора монастыря Бернардинцев в Збараже на глубине 1 м обнаружили стеклянный сосуд, наполненный монетами Республики Польша межвоенного периода 1923-1939-х Вес найденного клада составляет 6 кг и состоит из монет номиналом от 1 гроша до 1 злотого", - сообщил Национальный заповедник "Замки Тернопольщины".

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Вероятно, деньги спрятали в разгар Второй мировой войны и вернуться за ними уже не смогли. Особую ценность они не имеют. У коллекционеров стоят от 2 грн до 2 тыс. грн.

Находку планируют включить в запасники заповедника.

Уникальную коллекцию с 2,8 тыс. золотых и серебряных монет нашли в частном доме города Кестхей, Венгрия. Во время Второй мировой войны на его месте находилось еврейское гетто.

Новый владелец дома обнаружил клад случайно во время подвальных работ. Исследователи уверены, их спрятал владелец-еврей, которого позже депортировали в нацистский лагерь смерти в 1944-м.

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