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воскресенье, 28 июля 2019 14:47

В подвале дома нашли 2,8 тыс. золотых и серебрянных монет

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Уникальную коллекцию с 2,8 тыс. золотых и серебряных монет нашли в частном доме города Кестхей в Венгрии. Во время Второй мировой войны на его месте находилось еврейское гетто.

Новый владелец дома обнаружил клад случайно, в ходе подвальных работ. Исследователи уверены, их спрятал владелец-еврей, которого позже депортировали в нацистский лагерь смерти в 1944-м.

Автор: thehistoryblog.com
  Венгры обнаружили в собственном доме клад из 2,8 тыс. золотых и серебряных монет
Венгры обнаружили в собственном доме клад из 2,8 тыс. золотых и серебряных монет

"В ходе ремонтных работ мы выкопали пять тщательно закрытых и закопанных огромных стеклянных банок. Когда мы открыли одну из них, перед нами предстала удивительная картина, как в сказке: сотни монет, настоящее сокровище. Мы надеемся, что однажды оно сможет вернуться к своим законным владельцам". - говорится в письме владельцев дома музейникам, отмечает Еврейская община Киева.

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По словам археолога и эксперта по монетам Ференца Рэдо, почти половина монет - из Паннонии, которая была провинцией Римской империи и охватывала современную западную Венгрию. Остальные - в основном старинные монеты со всего мира, включая дореволюционную и постреволюционную Францию, немецкие государства XIX в. и даже царскую Россию. Многие монет из других стран, включая Южную Америку, Африку, Азию и Британскую Индию.

Исследователи убеждены, что коллекция поможет им открыть новые страницы в истории холокоста.

Автор: thehistoryblog.com
  Венгры обнаружили в собственном доме клад из 2,8 тыс. золотых и серебряных монет
Венгры обнаружили в собственном доме клад из 2,8 тыс. золотых и серебряных монет

Ученые обеспокоены происхождением 2-х древних и необычных римских монет, которые появились в XX в. Тогда их называли лихими пенни. На самом деле монета называется квинкусис. До сих пор упоминания о ней находили только в текстах, посвященных чеканке монет древних времен, но никто никогда не видел самой монеты.

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