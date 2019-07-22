Нашли клад, которому более 1,9 тыс. лет

Автор: bbc.com В Великобритании нашли древние римские денарии, предположительно скрыли во время восстания Боудики

Археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел клад из серебряных монет недалеко от городка Кукли в Великобритании. Их отчеканили в период между 153 г. до н.э. - 61 г. н. э Эксперты, осмотревшие клад, считают, что его могли спрятать незадолго до восстания Боудикки 61 г. н. э.



Большинство из 58 динариев отчеканили в Римской республике до 27 г. до н.э. Но были также динарии отчеканенные в правление императоров Августа, Тиберия, Калигулы, и Нерона, передает BBC.

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Исследователи отмечают, что наиболее позднюю монету отчеканили в 61-м, что может указывать на год закапывания сокровища, связанный с мятежом Боудикки, который охватил всю центрально-западную Англию. Вероятно, монеты спрятали от повстанцев.

Боудикка - жена вождя бриттского племени иценов Прасутага. Ицены были союзниками римлян во время завоевания острова, поэтому вождю оставили его владения, которыми он правил в качестве вассала. После его смерти римляне аннексировали царство, избили его жену Боудикку, а дочерей изнасиловали. В 60 или 61 году ицены под руководством Боудикки подняли восстание, которое поддержали соседние племена - в общем 250 тыс. человек. Королева иценов уничтожила Лондон и Колчестер. Пленных ицены не брали. Основным силам римлян удалось подавить восстание, после чего Боудикка погибла приняв яд.