В монастыре сделали общежитие

Михайловский Златоверхий собор строили четыре года. Фото: Михайловский музей

Михайловский Златоверхий собор в Киеве закончили строить 17 октября 1113 года.

В 1093 году на киевский княжеский престол взошел Святополк ІІ Изяславич (1050-1113). Вместо старой деревянной церкви построил каменную, украсил ее мрамором, мозаикой и драгоценными иконами.

Эта церковь была в то время единственной в Киеве, которая имела золотой купол и поэтому получила название Золотоверхой. Стены собора украшали мозаики и фрески. Автором практически всех мозаик Михайловского собора считают древнерусского художника, монаха Киево-Печерского монастыря Алимпия.

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Величайшей святыней стали мощи святой великомученицы Варвары, привезенные в Киев женой князя Святополка - Варварой. В 1240 году храм ограбили и частично уничтожили орды хана Батыя.

Богдан Хмельницкий за свой счет восстановил позолоту на центральном куполе храма. В 1718-м гетман Скоропадский устроил в главной церкви новый иконостас.

В 1919 году церковные ценности конфискованы и разграблены большевиками, жилые помещения монастыря стали общежитиями.Фрески вывезли в Россию.

В 1934 году Михайловский Златоверхий собор, колокольня и часть других сооружений монастыря снесли.

Собор восстановили через 60 лет, открыли в конце мая 1998. Фрагменты фресок, которые хранились в Эрмитаже, переданы Украине.

В Дорогочине, сейчас это восточная Польша, 7 октября 1253 короновали галицко-волынского князя Даниила Романовича. Корону прислал Папа Римский Иннокентий IV.