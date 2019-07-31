В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад

Автор: medievalists.net В австрийском монастыре нашли фрагмент эротической поэмы "Шип розы" XIV в.

В архиве монастыря австрийского города Мельк нашли манускрипт XIV в. с фрагментами эротической поэмы Der Rosendorn - Розовый шип. До этого фрагменты поэмы находили в Дрездене и Карлсруэ в Германии. Датировали XVI в, но новая находка указывает на 1300-е годы.

Розовый шип в поэтической форме рассказывает о проблемах девушки и ее персонифицированных половых органов. Героини ведут полемику, кто же из них на самом деле нравится мужчинам. Девушка убеждена, что главное это внешность. Другая героиня соглашается, но отмечает, что конечная цель - все равно только она, сообщает Was media.

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Тогда героини соглашаются на эксперимент. Отделяются друг от друга и по очереди соблазняют мужчин. От девушки мужчины уходят. Другую используют все. Недовольные героини решают снова объединиться, что бы держаться "золотой середины". Понимают, что от этого выиграют обе.

"Прибивает" орган девушке на нужное место безымянный человек. Он подслушивал весь диалог, который и передал читателю.

"Менестрель-творец" поэмы неизвестен. Не чурается бранных слов. В тексте пытается поднять вопрос женской сексуальности. В XIV в. это было запрещено.

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