В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 144
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1728
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2691
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 648
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 981
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5922
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5743
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1188
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
10
24
14
12
14
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
Показали фото летнего замка австрийских императоров
Показали фото летнего замка австрийских императоров
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
Видео
Все видео
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
В море нашли корабль, которому 500 лет
В море нашли корабль, которому 500 лет
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5922
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2691
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1539
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 14:30

В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад

  Комментировать
Автор: medievalists.net
  В австрийском монастыре нашли фрагмент эротической поэмы "Шип розы" XIV в.
В австрийском монастыре нашли фрагмент эротической поэмы "Шип розы" XIV в.

В архиве монастыря австрийского города Мельк нашли манускрипт XIV в. с фрагментами эротической поэмы Der Rosendorn - Розовый шип. До этого фрагменты поэмы находили в Дрездене и Карлсруэ в Германии. Датировали XVI в, но новая находка указывает на 1300-е годы.

Розовый шип в поэтической форме рассказывает о проблемах девушки и ее персонифицированных половых органов. Героини ведут полемику, кто же из них на самом деле нравится мужчинам. Девушка убеждена, что главное это внешность. Другая героиня соглашается, но отмечает, что конечная цель - все равно только она, сообщает Was media.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красная комната и чай с ромом - малоизвестные факты из жизни Тараса Шевченка

Тогда героини соглашаются на эксперимент. Отделяются друг от друга и по очереди соблазняют мужчин. От девушки мужчины уходят. Другую используют все. Недовольные героини решают снова объединиться, что бы держаться "золотой середины". Понимают, что от этого выиграют обе.

"Прибивает" орган девушке на нужное место безымянный человек. Он подслушивал весь диалог, который и передал читателю.

"Менестрель-творец" поэмы неизвестен. Не чурается бранных слов. В тексте пытается поднять вопрос женской сексуальности. В XIV в. это было запрещено.

Группа чешских археологов обнаружила древнейшую песню о любви. Ее нашли в погребальной камере Верховного жреца Инти в Египте. При жизни жрец прославился своей жестокостью по отношению к подданным. Именно поэтому археологов удивила романтическая находка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 55963
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 46766
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 43831
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 19689
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 17973
История
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
10
 Просмотров: 369
Создали мурал с Симоном Петлюрой
Создали мурал с Симоном Петлюрой Просмотров: 315
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 3132
Изменили порядок рассмотрения уголовных дел
Изменили порядок рассмотрения уголовных дел
 Просмотров: 297
Отправили экспедицию к "сибирскому морю"
Отправили экспедицию к "сибирскому морю"
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
26
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 4032
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua