В могильнике нашли стеклянные подвески скифов

Фото: Историко-культурный заповедник «Бельск»

Возле Котельвы Полтавской обл. раскопали стеклянные подвески скифских времен.

Украшения имеют форму амфор, сообщил в Facebook Историко-культурный заповедник "Бельск".

"Уникальные амфороподобные стеклянные подвески были обнаружены в этом году во время археологических исследований почвенного могильника на Барвенковой горе. Такие украшения здесь встречаются впервые", - говорится в сообщении.

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Бусины создали в IV в. до нашей эры. Их передадут в экспозицию Музея Бельского городища.

Международная команда археологов установила, что не все скифы кочевали. Ранее ученые соединяли различные культуры юга Украины в единую скифскую идентичность. Современные исследователи проанализировали человеческие кости и зубную эмаль. Обнаружили, что люди в этом регионе жили в поселениях. Выращивали просо и разводили скот в смешанных экономических системах.