В Мариинский дворец можно будет пойти на экскурсию

Стоимость билета составляет 150 грн. Фото: УНИАН

В церемониальную резиденция президента Украины в Мариинском дворце можно будет попасть на экскурсию.

Посещение позволят с 4 сентября, сообщили в Офисе президента.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.

"Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии - купить билет. Экскурсия продлится 45 минут", - говорится в сообщении.

Стоимость билета составляет 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн. Бесплатный вход для детей до 7 лет. Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников.

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Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров. Дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.

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