В лесу обнаружили архив повстанцев

В лесу нашли небольшой архив повстанцев с письменными и рукописными документами Фото: Канал 402

В лесу близ села Тисов и города Болехов Ивано-Франковской области поисковики нашли архив УПА. Он хранился в ящике из-под пулеметных дисков более 70 лет.

На архив с помощью металлоискателя наткнулись активисты поисково-исторического клуба "Тустань". Внутри ящика нашли рукопись, различные брошюры и пособия для военных "Боевой статус пехоты", информирует портал Kurs.

"Ящик находился на глубине и стоял вертикально - то есть он был спрятан, а не брошен", - предположил председатель первичной организации клуба Виктор Савчук.

Известно, что в 1944 году в том месте базировалась сотня УПА "Виктория". Информации о ней сохранилось мало. Воспоминаниями о сотне с активистами поделилась жительница Болехова 100-летняя Екатерина Гаврилов. Она была в УПА медсестрой и контактировала с ее представителями.

Сейчас архив передали в Ивано-Франковский областной музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры. Хрупкие вещи попытаются сохранить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали архив повстанцев, который обнаружили в откопаном бидоне

Недавно историк Александр Алферов вместе с женой обнаружил старинные рукописные записи украинских народных песен, календарно-обрядовой поэзии, легенд и загадок в макулатуре с Черниговщины. Все это назвал удивительной этнографической находкой.