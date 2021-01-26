В лесу обнаружили архив повстанцев

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1026
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 630
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2250
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 864
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1719
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2007
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
10
15
20
7
20
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Как люди ходили поклоняться &quot;Царице Карпат&quot; - раритетные фото
Как люди ходили поклоняться "Царице Карпат" - раритетные фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Видео
Все видео
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
Интервью
1/5
На руководителя САП будут продвигать, кого президент сочтет на 100% своим. Такой может быть Венедиктова
На руководителя САП будут продвигать, кого президент сочтет на 100% своим. Такой может быть Венедиктова
Просмотров: 72
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1080
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 13:08

В лесу обнаружили архив повстанцев

  Комментировать
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу нашли небольшой архив повстанцев с письменными и рукописными документами Фото: Канал 402

В лесу близ села Тисов и города Болехов Ивано-Франковской области поисковики нашли архив УПА. Он хранился в ящике из-под пулеметных дисков более 70 лет.

На архив с помощью металлоискателя наткнулись активисты поисково-исторического клуба "Тустань". Внутри ящика нашли рукопись, различные брошюры и пособия для военных "Боевой статус пехоты", информирует портал Kurs.

"Ящик находился на глубине и стоял вертикально - то есть он был спрятан, а не брошен", - предположил председатель первичной организации клуба Виктор Савчук.

Известно, что в 1944 году в том месте базировалась сотня УПА "Виктория". Информации о ней сохранилось мало. Воспоминаниями о сотне с активистами поделилась жительница Болехова 100-летняя Екатерина Гаврилов. Она была в УПА медсестрой и контактировала с ее представителями.

Сейчас архив передали в Ивано-Франковский областной музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры. Хрупкие вещи попытаются сохранить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали архив повстанцев, который обнаружили в откопаном бидоне

Недавно историк Александр Алферов вместе с женой обнаружил старинные рукописные записи украинских народных песен, календарно-обрядовой поэзии, легенд и загадок в макулатуре с Черниговщины. Все это назвал удивительной этнографической находкой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В лесу обнаружили архив повстанцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Стюардесса выжила после падения самолета

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 28116
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 19171
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 13563
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 12258
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 12078
История
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
 Просмотров: 72
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию
 Просмотров: 243
Стюардесса выжила после падения самолета
Стюардесса выжила после падения самолета
 Просмотров: 954
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
 Просмотров: 2142
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей 5 Просмотров: 2322
Больше всего комментируют
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
2
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
Голосов: 1209
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть