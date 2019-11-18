В лесу нашли древнеримский клад

Археологи обнаружили клад серебряных римских монет, которым более 1,7 тыс. лет на горе Цугерберг в Швейцарии.

Все монеты являются антонианами - так называли серебряные гроши, чеканку которых начали в 215 году по приказу императора Каракаллы. Название монет происходит от его полного имени - Марк Аврелий Антонин, сообщает Swiss Info.

Сначала они весили 5,1 г, но впоследствии туда начали добавлять медь. Именно поэтому найденные монеты весят по 3,4 г., их датируют между 241 - 255 годами.

На монетах изображены императоры Гордиан III, Волузиан, Валериан I и императрица Марция Отацилия Севера. Головы императоров украшает лавровый венец, а властителька покоится на полумесяце. На обороте присутствуют изображения богов Юпитера, Марса и богини победы Виктории.

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Автор: swissinfo.ch В Швейцарии нашли 12 древнеримских серебряных монет

Сокровище из 1 тыс. cредневековых монет XV в. нашли в лесу недалеко от города Вайле, Дания. Деньги серебряные с незначительными примесями меди. Весят около 1 г. Более 800 монет разбросаны по местности, остальные прилипли к остаткам горшка, в котором их прятали. На эти средства можно было купить 10 коров или прокормить фермерскую семью в течение года.