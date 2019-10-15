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вторник, 15 октября 2019 14:05

В лесу раскопали клад серебряных монет

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Сокровище из 1 тыс. cредневековых монет XV в. нашли в лесу недалеко от города Вайле, Дания. Деньги серебряные с незначительными примесями меди. Весят около 1 г.

Более 800 монет разбросаны по местности, остальные прилипли к остаткам горшка, в котором их прятали. На эти средства можно было купить 10 коров или прокормить фермерскую семью в течение года, передает CPH Post.

История клада началась случайно. В 2017-м пожилая пара гуляла по лесу и нашла 4 монеты между ветвями и листьями. Находку передали в местный музей. Впоследствии другие люди начали передавать подобные монеты. Тогда археологи решили посетить район. В сентябре этого года с помощью металлоискателя удалось обнаружить все сокровища. Такое количество монет впервые находят в Дании.

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Все они - смесь датских денег и монет, выпущенных в 1400-х в немецких ганзейских городах. На одной монете есть дата 1424-й, поэтому эксперты убеждены, что сокровища спрятали в течение следующих нескольких десятилетий.

Несмотря на конфликты между Данией и Ганзейским союзом, стороны были активными торговыми партнерами.

Автор: Vejle Muserne
  В лесу нашли около 1 тыс. серебряных средневековых монет
В лесу нашли около 1 тыс. серебряных средневековых монет

Археологи раскопали золотой монетный клад неподалеку черноморского побережья в городе Девня, Болгария.

Нашли 5 золотых и 20 бронзовых монет. Венцом сокровищ является редкая золотая монета с изображением византийского императора Феодосия II. Все датируются примерно V в.

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Дата
15
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