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вторник, 08 октября 2019 11:13

Нашли золотые монеты, которые спрятали во время нападения кочевников

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Археологи раскопали золотой монетный клад неподалеку черноморского побережья в городе Девня, Болгария.

Нашли 5 золотых и 20 бронзовых монет. Венцом сокровищ является редкая золотая монета с изображением византийского императора Феодосия II. Все датируются примерно V в., передает The Sofia Globe.

Всего в стране найдено 16 подобных монет. Ученые краеведческого музея Варны предполагают, что клад спрятали во время нападения гуннов на древний город Марцианополис в 400-х годах.

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Сокровища из Девни считаются одними из крупнейших в мире. В 1929 году здесь обнаружили около 100 тыс. серебряных монет весом в 350 кг. Происходили со времен римского полководца Марка Антония - I в. до н.э.

Автор: meshok.net
  Золотой солид византийского императора Феодосия II нашли неподалеку от побережья Черного моря
Золотой солид византийского императора Феодосия II нашли неподалеку от побережья Черного моря

Автор: sofiaglobe.com
  В Болгарском городке Девня обнаружили монеты, которые прятали от нашествия гуннов
В Болгарском городке Девня обнаружили монеты, которые прятали от нашествия гуннов

Уникальную золотую монету - солид императора Константина I нашел охотник за сокровищами недалеко от графства Сомерсет в Великобритании. Когда на этом месте была древняя римская дорога, по которой возили свинец. Вместе с ней мужчина нашел римскую брошь и несколько кусков свинцовой руды.

Исследователи из Сомерсета отметили, что это очень редкая монета, изготовленная ​​в немецком городке Трир между 313-315 годами.

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Дата
08
октября

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