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понедельник, 19 августа 2019 15:39

Уважаемый и доблестный - нашли уникальную монету римского императора

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Автор: thehistoryblog.com
  Нашли уникальную монету римского императора изготовленную в Трире в IV в. н.э.
Нашли уникальную монету римского императора изготовленную в Трире в IV в. н.э.

Уникальную золотую монету - солид императора Константина I нашел охотник за сокровищами недалеко от графства Сомерсет в Великобритании. Когда на этом месте была древняя римская дорога, по которой возили свинец. Вместе с ней мужчина нашел римскую брошь и несколько кусков свинцовой руды.

Исследователи из Сомерсета отметили, что это очень редкая монета изготовлена ​​в немецком городке Трир между 313 - 315 годами, сообщает The History Blog.

На аверсе изображен императора Рима Константина I с надписью CONSTANTI-NVS P [ius] F [elix] AVG [ustus] - Константин Блаженный и Уважаемый.

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На реверсе также присутствует император. В правой руке держит копье, в левой щит. Он давит на коне двух вражеских воинов. На этой части написано VIRTVS AUGSTI N (OSTRI) - Доблесть нашего императора. На монете указано место изготовления - Percussum Treveris - изготовлено в Трире.

За всю историю Великой Братании было найдено всего 4 подобные монеты. Этот солид находится в прекрасном состоянии и не имеет каких либо повреждений.

Мужчина решил выставить монету на аукцион 17 сентября этого года. Начальная ставка ныне составляет $ 14,5 тыс.

Ученые обеспокоены происхождением 2-х древних и необычных римских монет, которые появились в XX в. Тогда их называли лихими пенни. На самом деле монета называется квинкусис. До сих пор упоминания о ней находили только в текстах, посвященных чеканке монет древних времен, но никто никогда не видел самой монеты.

Снимком монеты поделился с порталом Ancient Origins доктор Римского университета Роберто Вольтерри. Монета принадлежала коллеге Вольтерри, который унаследовал ее от родственника. Тот использовал ее как пресс-папье - придавливал бумаги, поскольку монета весила 1,3 кг.

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