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воскресенье, 25 июля 2021 01:13

В кургане нашли захоронение кочевника

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В кургане нашли захоронение кочевника
В кургане нашли захоронение кочевника-мусульманина. Фото: "24 канал"

На кургане Мамай-Гора в Запорожской области археологи нашли древнее захоронение.

"В этом сезоне мы исследуем уже пятое захоронения. Все они принадлежат к представителям позднего средневековья. Народ, который пришел в эти края в первой половине XV века и вдохнул в него новую жизнь. Это кочевники, пришедшие с Востока, или Крыма. Они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье, а следовательно имели огромное политическое и экономическое влияние на эту территорию до конца XV века. На Мамай-Горе таких захоронений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями - 24. В этом году в одном из захоронений мы нашли покойника с копытцем лошади, что является очень редким явлением среди захоронений этого типа", - говорится в сообщении археологической экспедиции в Faceook.

В погребениях кочевников встречаются остатки овец, лошадей и коров. Это свидетельствует переход от кочевого к полукочевому образа жизни.

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Люди в захоронениях принадлежали к мусульманским племенам. Их хоронили головой на запад и с поворотом тела на юг. Средняя продолжительность жизни этих людей была 30-40 лет.

На территории села Верхний Салтов Волчанского района Харьковской области нашли захоронение времен Хазарского каганата. Его обнаружили у древнего городища.

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