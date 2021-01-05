В Крыму оккупанты раскопали древний водопровод

В Херсонесе раскопали древний водопровод. Фото: "Сенсаций.нет"

В Херсонесе подконтрольные оккупантам археологи обнаружили остатки древнего водопровода.

Их обнаружили в культурном слое древнего Херсонеса и средневековой Корсуни, передает ТАСС.

"Подтвердили ранее сделанные трассировки, обозначающий древние объекты площади в средневековый период. Узнать, что, как это было раньше, в античности, позволят более масштабные раскопки на большей площади. Были найдены две нити водоотведения и водопровода, они шли параллельно друг другу", - рассказала заместитель директора музея "Херсонес Таврический" Татьяна Сарапулкина.

Водопровод проложили в античный или средневековый период.

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"Водопровод в трубе, керамической. Также - водоотведение, выложенное как канал: камень, керамика и сверху накрыт плитами; следы, которые позволяют сделать вывод, что его уже вскрывали - возможно, во время прошлых археологических раскопок", - уточнила Сарапулкина.

Во время незаконных раскопок в оккупированном Крыму археологи нашли винодельню на месте античного города Парфения. Ученые нашли резервуары для виновного сусла и давильный площадку.