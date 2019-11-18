В космическом корабле слушали гимн Украины

В космос Леонид Каденюк взял с собой трезубец, "Кобзарь" и украинский флаг. Фото: www.bukinfo.com

Экспедиция международного экипажа американского космического челнока "Колумбия" началась 19 ноября 1997 года. Впервые полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Кроме украинцев, полетели космонавты из США и Японии. В космос Леонид Каденюк взял с собой трезуб, "Кобзарь" и украинский флаг, дважды включал гимн Украины. Каденюк провел в космосе 15 суток 16 часов 35 минут и 1 секунду. Во время полета выполнял биологические эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом.

"Наша планета очень красивая. И очень маленькая. Облетели ее за полтора часа. Когда смотрел в глубины Вселенной, возникали мысли о перемещении и другие галактики. Пространство там идеальное"- говорит о своем полете Каденюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появился памятник космонавту Каденюку

Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье учителей. Окончил Черниговское высшее авиационное училище и Центр подготовки летчиков-испытателей. Получил квалификацию космонавта-испытателя. 14 лет работал испытателем многоразовой космической системы "Буран". Окончил самолетостроительной факультет Московского авиационного института. 1995 года Каденюка отобрали у группу космонавтов Национального космического агентства Украины. За год начал готовиться к полету на американском космическом корабле "Колумбия".

После полета стал депутатом Верховной Рады. Второй раз не баллотировался. Последние годы был президентом Аэрокосмического общества Украины. Имел звание Героя Украини. Умер прошлом году 67-летним во время пробежки в парке "Царское село" в Печерском районе столицы. У него случился сердечный приступ.

Первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку установили памятник в его родном селе Клишковцы Черновицкой области.