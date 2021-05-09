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понедельник, 10 мая 2021 01:13

В королевском дворце нашли древний саркофаг

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В королевском дворце нашли древний саркофаг
В гробу нашли скелет ребенка. Фото: thehistoryblog.com

В королевском дворце в Севилье на юге Испании эпохи обнаружили свинцовый саркофаг.

Археологи проводили реставрационные работы под королевской часовней готического дворца. Ранее никаких захоронений там не находили, сообщает The History Blog.

Внутри саркофага нашли деревянный гроб с телом ребенка. Ученые установили, что это была девочка со светлыми волосами. На момент смерти ей было около пяти лет.

Место захоронения указывает на ее высокий социальный статус. При ней обнаружили куски ткани и кожи. Они свидетельствуют, что ребенок был роскошно одета. Пуговицы были перламутровыми. Но не было ничего, что бы указывало на личность девочки.

Наряду с саркофагом было шесть ящиков с неизвестным землистым веществом. Возраст захоронения определят с помощью радиоуглеродного датирования. Предварительно эксперты оценили его по стилю саркофага. Он может быть с XIII-XIV вв.

Есть теория, что саркофаг поместили в склеп во время последней реставрации в 1930-х годах.

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"Мы не нашли никаких документов, которые бы подтверждали это. Однако свинцовый саркофаг был окружен каменной коробкой, которая была составлена ​​из повторно использованных материалов и кирпича, скрепленных цементом. Эти материалы говорят нам о том, что каменный гроб построили в первой половине XX века", - сказал археолог Мигель Анхель Табалес.

В Испании раскопали богатое захоронение бронзового века. Исследователи предположили, что там похоронили женщин, которые руководили Пиренейским полуостровом 1550 до н. е. Захоронение назвали одним из самых роскошных в Европе.

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