В киевском институте учились четыре года

Киевский политехнический институт открыли 31 августа 1898 года. Тогда он носил имя императора Александра II. 2016 года университету присвоено имя его бывшего студента, выдающегося авиаконструктора ХХ века Игоря Сикорского.
Профессора Киевского университета, представители городских властей, администрации Южной железной дороги, инженеры, промышленники решили основать высшее техническое учебное заведение - политехнический институт - с механическим, инженерным, химическим и агрономическим отделениями.
Для строительства института городская власть предложила несколько участков в разных районах города. После тщательного ознакомления комиссия выбрала участок площадью 38 десятин, раскинувшейся вдоль Брест-Литовского шоссе. Из восьми проектов, представленных на конкурс, комиссия отобрала проект, разработанный академиком архитектуры Китнера.
В июне 1898 объявили о первом приеме заявлений в институт. Согласно Уставу, к вступительным экзаменам допускались все желающие, которие имели аттестат об окончании гимназии, реального училища или других средних учебных заведений, приравнивались к гимназии. Вне конкурса зачислялись абитуриенты, которые уже закончили другие вузы. Учились в институте четыре года. Система обучения курсовая.
Первым директором КПИ был выдающийся ученый в области механики, теории прочности и графостатика профессор Кирпичев. Первый выпуск - 90 инженеров состоялся в 1903 году. В 1930 году КПИ был реорганизован и на его базе 8 отдельных институтов. В 1934 году три из них - энергетический, химико-технологический и машиностроительный - были объединены под названием "Киевский индустриальный институт" (КИИ).
Бронзовую минискульптуру первого вертолета механика Игоря Сикорского установили в Киеве на ул. Ярославов Вал, 22. Скульптура создал Юрий Белявский. Сикорский разработал устройство 1909 года.
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Автор:Ольга Васькив
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