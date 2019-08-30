В киевском институте учились четыре года

Kafedra fizyky kyyivsʹkoho politekhnichnoho instytutu. Foto: KPI vidkryly 31 serpnya 1898 roku. Todi vin nosyv im'ya imperatora Oleksandra II. 2016 roku universytetu prysvoyeno im'ya yoho kolyshnʹoho studenta, vydatnoho aviakonstruktora KHKH stolittya Ihorya Sikorsʹkoho. Profesory Kyyivsʹkoho universytetu, predstavnyky misʹkykh vlastey, administratsiyi Pivdennoyi zaliznytsi, inzhenery, promyslovtsi vyrishyly zasnuvaty vyshchyy tekhnichnyy navchalʹnyy zaklad — politekhnichnyy instytut — z mekhanichnym, inzhenernym, khimichnym i ahronomichnym viddilennyamy. Dlya budivnytstva instytutu misʹka vlada zaproponuvala dekilʹka dilyanok u riznykh rayonakh mista. Pislya retelʹnoho oznayomlennya komisiya vybrala dilyanku ploshcheyu 38 desyatyn, shcho prostyahlasya vzdovzh Brest-Lytovsʹkoho shose. Iz vosʹmy proektiv, podanykh na konkurs, komisiya vidibrala proekt, rozroblenyy akademikom arkhitektury Kitnerom. CHYTAYTE TAKOZH: U Kyyevi stvoryly miniskulʹpturu pershoho helikoptera Sikorsʹkoho V chervni 1898-ho oholosyly pro pershyy pryyom zayav do instytutu. Vidpovidno do Statutu, do vstupnykh ispytiv dopuskalysya vsi bazhayuchi, yaki maly atestat pro zakinchennya himnaziyi, realʹnoho uchylyshcha abo inshykh serednikh navchalʹnykh zakladiv, shcho pryrivnyuvalysya do himnaziyi. Poza konkursom zarakhovuvalysya abituriyenty, yaki vzhe zakinchyly inshi vuzy. Navchalysya v instytuti chotyry roky. Systema navchannya kursova. Pershym dyrektorom KPI buv vydatnyy uchenyy v haluzi mekhaniky, teoriyi mitsnosti i hrafostatyky profesor Kyrpychov. Pershyy vypusk - 90 inzheneriv vidbuvsya u 1903 rotsi. V 1930 rotsi KPI bulo reorhanizovano i stvoreno na yoho bazi 8 okremykh instytutiv. V 1934 rotsi try iz nykh - enerhetychnyy, khimiko-tekhnolohichnyy ta mashynobudivnyy - buly ob'yednani pid nazvoyu "Kyyivsʹkyy industrialʹnyy instytut" (KII). Bronzovu miniskulʹpturu pershoho helikoptera mekhanika Ihorya Sikorsʹkoho vstanovyly v Kyyevi na vul. Yaroslaviv Val, 22. Skulʹpturu stvoryv Yuriy Bilyavsʹkyy. Sikorsʹkyy rozrobyv sviy prystriy 1909 roku. Показати більше 1923/5000 Кафедра физики киевского политехнического института. Фото: КПИ

Киевский политехнический институт открыли 31 августа 1898 года. Тогда он носил имя императора Александра II. 2016 года университету присвоено имя его бывшего студента, выдающегося авиаконструктора ХХ века Игоря Сикорского.

Профессора Киевского университета, представители городских властей, администрации Южной железной дороги, инженеры, промышленники решили основать высшее техническое учебное заведение - политехнический институт - с механическим, инженерным, химическим и агрономическим отделениями.

Для строительства института городская власть предложила несколько участков в разных районах города. После тщательного ознакомления комиссия выбрала участок площадью 38 десятин, раскинувшейся вдоль Брест-Литовского шоссе. Из восьми проектов, представленных на конкурс, комиссия отобрала проект, разработанный академиком архитектуры Китнера.

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В июне 1898 объявили о первом приеме заявлений в институт. Согласно Уставу, к вступительным экзаменам допускались все желающие, которие имели аттестат об окончании гимназии, реального училища или других средних учебных заведений, приравнивались к гимназии. Вне конкурса зачислялись абитуриенты, которые уже закончили другие вузы. Учились в институте четыре года. Система обучения курсовая.

Первым директором КПИ был выдающийся ученый в области механики, теории прочности и графостатика профессор Кирпичев. Первый выпуск - 90 инженеров состоялся в 1903 году. В 1930 году КПИ был реорганизован и на его базе 8 отдельных институтов. В 1934 году три из них - энергетический, химико-технологический и машиностроительный - были объединены под названием "Киевский индустриальный институт" (КИИ).

Бронзовую минискульптуру первого вертолета механика Игоря Сикорского установили в Киеве на ул. Ярославов Вал, 22. Скульптура создал Юрий Белявский. Сикорский разработал устройство 1909 года.