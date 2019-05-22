В киевском храме начали править на украинском языке

Никольский военный собор. Фото: happymisto.od.ua

В построенном гетманом Иваном Мазепой Никольском соборе в Киеве 22 мая 1919-го отслужили первую литургию на украинском языке.

"На всеношной службе Божьей, - вспоминал духовник Василий Липкивский, - собралась такая сила народа. Не только в соборе, но и вокруг его было тесно. Весь народ плакал, слыша Апостол, Евангелие, Псалтирь на родном языке. Все чувствовали, что это впервые после веков неволи "молятся на свободе невольничьи дети", как предсказывал Шевченко".

Первая литургия на украинском языке была отслужена будущим митрополитом Украинской автокефальной православной церкви Василием Липкивским. Торжества сопровождались хором под руководством композитора Николая Леонтовича. Реакция была мгновенной. Липкивского заочно подвергли Всероссийскому церковному суду.

Собор построил архитектор Иосиф Старцев 1696-го на средства гетмана Мазепы в стиле казацкого барокко. 1821-го храм передали военному ведомству Российской империи. Здесь правили молебны по погибшим воинам. Через 10 лет территория собора вошла в киевскую крепость. Сам собор отдали военной заставе города. Он стал "Военно-Никольским".

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Колокольня и собор были повреждены 1918-го в ходе наступательной операции большевиков Михаила Муравьева на Киев. Именно тогда из города отступали войска Центральной Рады.

Собор уничтожен большевиками, как "исторический хлам", 1934-го.

Гетман Украинского государства Павел Скоропадский узаконил самостоятельность Украинской церкви 12 ноября 1918-го. Миряне и духовенство Украины выступали за независимость от Московского патриархата. Политическая нестабильность в стране и агрессия со стороны большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной.