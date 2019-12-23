В Киеве установили памятную доску украинскому меценату

Установили памятную доску Евгению Чикаленко. Фото: "Киев Вечерний"

В Киеве открыли мемориальную доску меценату, предпринимателю и публицисту Евгению Чикаленко.

"Доска размещена на доме по адресу ул. Рейтарская, 35, где находилась редакция газеты Киевского управления по делам земского хозяйства. Впоследствии текстовая часть будет дополнена портретным изображением Евгения Чикаленко, на изготовление которого будет проведен отдельный конкурс", - рассказал член Комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимофей Мартыненко-Кушлянский, передает "Вечерний Киев".

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Чикаленко был одним из инициаторов созыва Центральной Рады в 1917 году. Давал деньги выдающимся украинским деятелям.

21 декабря в Перешорах Подольского района Одесской области родился общественный деятель, издатель, агроном и меценат Евгений Чикаленко. Он занимался сельским хозяйством в Одесской области. Благодаря экспериментам с агрономией даже в засушливые годы добивался хорошего урожая на своих полях.