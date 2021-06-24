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четверг, 24 июня 2021 12:13

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

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Автор: wikipedia
  Будучи фанариотом, Ипсиланти приложил немало усилий для освобождения Греции
Будучи фанариотом, Ипсиланти приложил немало усилий для освобождения Греции

24 июня 1816 года в Киеве умер бывший драгоман Османской империи и господарь Молдовы и Валахии 56-летний Константин Ипсиланти. Некоторые эпизоды из его жизни легли в основу романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

Константин родился в 1760-м и происходил из греческой княжеской семьи фанариотов. Так называли потомков греческой аристократии, которые остались в Константинополе после его завоевания османами в XV в. Жили в стамбульском квартале, где располагалась резиденция греческого патриарха, и имели ряд привилегий.

Повзрослев и получив хорошее образование, Константин занимал важные государственные должности в османской администрации, а в течение 1796 - 1799 годов служил великим драгоманом - писарем Османской империи.

Константин разделял взгляды отца и мечтал об освобождении Греции от османского владычества. Принимал участие в заговоре с этой целью, но его разоблачили. Сначала бежал в Вену но вскоре получил помилование от султана. В 1799-м его назначили господарем Молдовы. Именно он способствовал подписанию русско-турецкого договора с целью противостояния завоевательной политике революционной Франции из-за вторжения ее в Египет. В это же время Ипсиланти увидел в России страну, способную помочь Греции.

В 1802 году султан назначил Константина господарем Валахии. В течение 1804-1806 годов он тайно помогал восставшим против османов сербам за что был лишен звания господаря.

В 1806-м, из-за противоречий в Черном море и на дунайских землях, разгорелась очередная русско-турецкая война. Российская империя оккупировала Молдавию и Валахию. Тогда Константин во главе 20 тыс. российских солдат вернулся в Бухарест, откуда снова пытался организовать освобождение Греции. Склонял к этой идее императора Александра I, но поддержки не нашел.

Планы Ипсиланти разрушил Тильзицький мир, подписанный в 1807 году между наполеоновской Францией и Россией. Последняя сдала под контроль Наполеона Бонапарта Республику Семи Островов - первую восстановленную греческую государственность.

Автор: bzh.life
  Усадьбу Ипсиланти в Киеве частично отреставрировали в 2020 году
Усадьбу Ипсиланти в Киеве частично отреставрировали в 2020 году

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В 1807-м Константин эмигрировал с женой Елизаветой, дочерьми Еленой, Екатериной, Марией и сыновьями Дмитрием, Георгием, Николаем и Григорием в Российскую империю и поселился в Киеве. Еще один сын Александр проживал в Петербурге. Сам же Константин отошел от активного участия в политических делах и занялся патриотическим воспитанием детей. Вскоре его назначили комендантом Печерской крепости и дали в распоряжение усадьбу, построенную в классическом стиле для бывшего обер-коменданта города Филиппа Вигеля (1740-1812).

После смерти греческого аристократа похоронили в Георгиевской церкви, неподалеку от собора Святой Софии. Через два года установили надгробный памятник работы скульптора Степана Пименова-старшего. Он был разрушен во время антицерковных кампаний советской власти, но его реставрировали в 1997 году. А в 2020-м восстановили также и усадьбу.

Сыновья Константина Александр, Дмитрий и Георгий сыграли важную роль в восстановлении независимости Греции.

Автор: newsparky.livejournal.com
  Надгробную скульптуру для Ипсиланти создал скульптор Степан Пименов
Надгробную скульптуру для Ипсиланти создал скульптор Степан Пименов

Греция стала провинцией Османской империи в конце XIV в. До конца XVII в. вся ее территория была под властью Турции. После Великой Французской революции 1789 года Европу охватил подъем национально-освободительных движений.

25 марта 1821-го на Пелопоннесе началось антитурецкое восстание, которое за три месяца охватило значительную часть континентальной Греции, острова Крит и Кипр и перешло в одиннадцатилетнюю войну за независимость страны, которая завершилась в 1832 году провозглашением Королевства Греция, первого независимого государства на территории Османской империи.

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Дата
24
июня

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

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