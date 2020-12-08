В 2013 году снесли памятник Ленину на Бессарабке. Фото: wikimedia.org

8 декабря 2013 года на Бессарабке в Киеве снесли памятник большевистскому лидеру Владимиру Ленину.

Скульптуру открыли 5 декабря 1946-го. После 1991 года под ней свои митинги проводили коммунисты и социалисты.

2009-го памятнику кувалдой отбили часть головы. Но тогда его решили не сносить.

В 18:00 во время митинга памятник повалила и разрушила группа людей в масках. Во время сноса люди скандировали "Янукович, ты следующий!"

Полиция не вмешивалась. Толпа людей окружила остатки памятника. Пытались расколоть его на куски кувалдой. Небольшие куски разбирали на сувениры.

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Ответственность за снос памятника взяла на себя ВО "Свобода". Впоследствии началась стихийная кампания сноса памятников Ленина, получившая название "Ленинопад".

В Украине до сих пор остается около двух десятков памятников Владимиру Ленину. Больше всего памятников советскому вождю осталось в Одесской области.