В Киеве открыли вуз для русификации украинцев

Киевский университет Святого Владимира. Картина Тараса Шевченко

16 сентября 1834 российский император Николай I издал Указ об учреждении в Киеве императорского университета Святого Владимира.

Он стал вторым заведением высшего образования в подроссийской Украине после Харьковского Императорского университета. Открытием университета российские власти хотели русифицировать поляков и украинцев. Они были враждебно настроенны к власти и сочувствовали Польскому восстанию 1830-1831 годов.

28 августа 1834 года Киевский университет принял первых 62 студентов. Сначала действовал лишь философский факультет с двумя отделениями - историко-филологическим и физико-математическим. В 1835 году открылся юридический факультет, в 1841 году - медицинский. Философский впоследствии разделился на два самостоятельных факультета. С такой структурой университет работал до 1917 года.

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В 1939 году университет назвали в честь украинского поэта Тараса Шевченко. Сейчас это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" писателя Николая Гоголя вышла 2 сентября 1831-го. В нее вошли повести о жизни украинцев "Сорочинская ярмарка", "Вечер накануне Ивана Купала", "Майская ночь, или Утопленница" и "Пропавшая грамота".