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пятница, 08 ноября 2019 17:40

В Киеве начали показывать новый вид искусства

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В Киеве начали показывать новый вид искусства
Первое помещение оперного театра в Киеве сгорело в 1896-м. Вместо него построили новый зал, который открыли 1901 года Фото: fmm.knukim.edu.ua

Оперой Алексея Верстовского "Аскольдова могила" 8 ноября 1867-го начал свой первый сезон постоянный оперный театр в Киеве - ныне Национальная опера Украины.

Летом того года в Киеве сформировали первую оперную труппу, которую возглавил бывший певец и антрепренер Фердинанд Бергер. Он пригласил к работе во театр многих талантливых деятелей.

В первые годы существования театра репертуар пополнялся произведениями преимущественно русских композиторов: "Жизнь за царя", "Руслан и Людмила" Глинки, "Русалка" Даргомыжского, "Маккавеи" Рубинштейна, "Враждебная сила" Серова. Однако труппа не обходили и европейской классики. На достаточно высоком уровне показывая "Севильский цирюльник" Россини, "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Волшебный стрелок" Вебера, "Лючию ди Ламмермур" Доницетти, а также оперы Джозеппе Верди, который стал любимым композитором киевлян.

Театр уверенно завоевывал расположение любителей оперы, привлек внимание и композиторов. Петр Чайковский в постановке его произведений был заинтересован именно на киевской сцене. 1874 году в Киеве прозвучал "Опричник", на премьеру которого приехал автор. При жизни Петра Чайковского в Киеве были поставлены также его оперы "Евгений Онегин", "Мазепа" и "Пиковая дама". Непосредственно с участием авторов состоялись киевские премьеры опер "Алеко" Рахманинова, "Снегурочка" Римского-Корсакова.

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1874-го на сцене городского театра впервые в истории украинской музыки прозвучала национальная опера - произведение Николая Лысенко "Рождественская ночь". Это был смелый шаг композитора, а вместе и оперной труппы. В те годы украинский язык был вычеркнута из литературы и сцены. Второй раз театр обратился к лысенковского "Рождественской ночи" 1903 года. Спектаклем дирижировал Николай Лысенко.

Михайловский Златоверхий собор в Киеве закончили строить 17 октября 1113 года.

В 1093 году на киевский княжеский престол взошел Святополк ІІ Изяславич (1050-1113). Вместо старой деревянной церкви построил каменную, украсил ее мрамором, мозаикой и драгоценными иконами.

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Дата
08
ноября

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